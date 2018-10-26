18:30 26.10.2018 | Происшествия | Новости
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В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна врезалась в самолет

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия автоцистерна врезалась в крыло пассажирского самолета авиакомпании American Airlines. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна врезалась в самолет

Как отмечается, лайнер авиакомпании American Airlines должен был вылететь в Майами. В результате небольшой аварии самолет был снят с эксплуатации, а путешественников пересадили на другой борт. 

По предварительным данным, на борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.

В настоящее время ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали ЧП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время показательного полета  разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны.Пилоту удалось катапультироваться, но о его состоянии пока нет информации. 


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