В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна врезалась в самолет

Как отмечается, лайнер авиакомпании American Airlines должен был вылететь в Майами. В результате небольшой аварии самолет был снят с эксплуатации, а путешественников пересадили на другой борт.

По предварительным данным, на борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.

В настоящее время ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали ЧП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны.Пилоту удалось катапультироваться, но о его состоянии пока нет информации.