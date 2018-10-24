20:15 24.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206396:Polishuk

В Днепре неизвестные обстреляли маршрутку и троллейбус

В среду днем, 24 октября, в Днепре неизвестные обстреляли маршрутку, троллейбус и людей.

В Днепре неизвестные обстреляли маршрутку и троллейбус

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции города Павел Карманов, инцидент произошел около полудня.

В полицию позвонил водитель маршрутки 124, который сообщил, что в его маршрутку в районе остановки Лазаряна стреляли. Выстрелы прозвучали со стороны стройки, которая активно ведется уже несколько месяцев. Пули повредили два окна в транспорте.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях сообщили о других случаях обстрела. По их данным также стреляли по троллейбусу на Казакова. Тут тоже никто не пострадал, однако из пуль попала девушке в рюкзак.

На данный момент по факту обстрела городского транспорта полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

При этом в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области подтвердили, что неизвестный стрелял двожды из окна новостройки, предварительно из пневматического ружья.

Сейчас правоохранители занимаются установлением и задержанием стрелка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник вечером, 23 октября, в селе Герасимовка Роменского района Сумской области неизвестные покушались на жизнь сотрудника охранной фирмы "Секюрайти". Сейчас прокуратура выясняет причины покушения на умышленное убийство.


Поделиться
Читайте также:
 
В пятницу в Украине к пятнице дожди приутихнут, заморозки ожидаются только в Карпатах В Нижнем Новгороде строительный кран упал на детский сад - ФОТО, ВИДЕО Саудовский принц добьется справедливости в убийстве журналиста Хашкаджи Нацбанк на четверг вновь опустил курс гривны
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив