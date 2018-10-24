В Днепре неизвестные обстреляли маршрутку и троллейбус

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции города Павел Карманов, инцидент произошел около полудня.

В полицию позвонил водитель маршрутки 124, который сообщил, что в его маршрутку в районе остановки Лазаряна стреляли. Выстрелы прозвучали со стороны стройки, которая активно ведется уже несколько месяцев. Пули повредили два окна в транспорте.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях сообщили о других случаях обстрела. По их данным также стреляли по троллейбусу на Казакова. Тут тоже никто не пострадал, однако из пуль попала девушке в рюкзак.

На данный момент по факту обстрела городского транспорта полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

При этом в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области подтвердили, что неизвестный стрелял двожды из окна новостройки, предварительно из пневматического ружья.

Сейчас правоохранители занимаются установлением и задержанием стрелка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник вечером, 23 октября, в селе Герасимовка Роменского района Сумской области неизвестные покушались на жизнь сотрудника охранной фирмы "Секюрайти". Сейчас прокуратура выясняет причины покушения на умышленное убийство.