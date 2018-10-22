11:31 22.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине шахтеры организовали протест

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины сообщил, что горняки, которые работают на шахте имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь", бастуют под землей.

На Луганщине шахтеры организовали протест

Об этом председатель профсоюза Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook. Протест начался в субботу, 20 октября. 

В знак протеста шахтеры уже третьи сутки остаются под землей. Они требуют погасить нынешнюю задолженность по выплатам зарплат, которая составляет около 170 миллионов гривен и уволить нынешнего гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева. По словам работников шахты, он уже несколько недель не появлялся на работе, а предприятием в настоящее время руководит некомпетентный человек.

Бастовать в осталось 33 горняка первой и второй смен. Работников третьей смены в шахту не пустила администрация предприятия. Профсоюзы организовали шахтерам питание и воду. Сколько времени продолжится забастовка - неизвестно.

Кроме того, продолжаются акции протеста и на шахтах Донецкой области - "Капитальная", "Котляревская" (ГП "Мирноградвугилля"), "1/3 Новогродовская" (ГП "Селидовуголь").

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  в начале октября сотрудники шахты Котляревская перекрыли трассу в районе своего предприятия из-за невыплаты заработной платы. 


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