На Луганщине шахтеры организовали протест

Об этом председатель профсоюза Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook. Протест начался в субботу, 20 октября.

В знак протеста шахтеры уже третьи сутки остаются под землей. Они требуют погасить нынешнюю задолженность по выплатам зарплат, которая составляет около 170 миллионов гривен и уволить нынешнего гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева. По словам работников шахты, он уже несколько недель не появлялся на работе, а предприятием в настоящее время руководит некомпетентный человек.

Бастовать в осталось 33 горняка первой и второй смен. Работников третьей смены в шахту не пустила администрация предприятия. Профсоюзы организовали шахтерам питание и воду. Сколько времени продолжится забастовка - неизвестно.

Кроме того, продолжаются акции протеста и на шахтах Донецкой области - "Капитальная", "Котляревская" (ГП "Мирноградвугилля"), "1/3 Новогродовская" (ГП "Селидовуголь").

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в начале октября сотрудники шахты Котляревская перекрыли трассу в районе своего предприятия из-за невыплаты заработной платы.