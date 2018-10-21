В Житомирской области домушник устроил патрульным дерзкую погоню: правоохранители вынуждены были открыть огонь

Сообщается, что на трассе Выступовичи-Могилев-Подольской патрульные, применив оружие, принудительно остановили автомобиль "Nissan Maxima", водитель которого проигнорировал их требование об остановке и пытался скрыться.

Преступник своими действиями создавал угрозу для других участников дорожного движения, патрульные применили служебное оружие для принудительной "стопа". Позже выяснилось, что задержанный регулярно привлекался к уголовной ответственности, а его самого давно разыскивали по области за регулярные грабежи и налеты.

Сейчас возбуждено уголовное производство в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование начато по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Братиславской патрульной полицейские с погоней остановили водитель автомобиля Toyota.