09:50 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 17 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  <

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Боевики открывали огонь по украинским военным около населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединский и Широкино.

Кроме того, противник из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем обсрелял наши позиции у Гунтово и Песчаного. 

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. В районе Гнутово и Авдеевки была зафиксирована вражеская диверсионная группа, украинские военные вынуждены были открыть огонь в ответ.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил был не был травмирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что обстрелы вдоль линии разграничения можно прекратить в течении часа. 


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