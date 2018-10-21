На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Боевики открывали огонь по украинским военным около населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединский и Широкино.

Кроме того, противник из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем обсрелял наши позиции у Гунтово и Песчаного.

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. В районе Гнутово и Авдеевки была зафиксирована вражеская диверсионная группа, украинские военные вынуждены были открыть огонь в ответ.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил был не был травмирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что обстрелы вдоль линии разграничения можно прекратить в течении часа.