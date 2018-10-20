На Житомирщине загорелся дом в дачном секторе

Возгорания было зафиксировано в поселке Подполье Житомирской области. На место происшествия прибыли 2 отделения спасателей - 7-й государственной пожарно-спасательной части пгт Лугины и 31-й пожарно-спасательный пост поселка Бучманы соседнего Олевского района.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших - сразу в первой комнате при входе женщину (1962 г.р.), а в спальной - хозяина (1955 г.р.). Кроме них в доме никто не проживал, оба пенсионера.

В результате инцидента, огнем уничтожена крыша на площади 60 кв.м., повреждены стены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории фермы в Хмельницкой области произошел пожар в сарае с крупами.