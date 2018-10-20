17:22 20.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206115:roman

На Житомирщине загорелся дом в дачном секторе

В Житомирской области на пожаре обнаружены тела двух погибших людей. Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины. 

На Житомирщине загорелся дом в дачном секторе

Возгорания было зафиксировано в поселке Подполье Житомирской области. На место происшествия прибыли 2 отделения спасателей - 7-й государственной пожарно-спасательной части пгт Лугины и 31-й пожарно-спасательный пост поселка Бучманы соседнего Олевского района.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших - сразу в первой комнате при входе женщину (1962 г.р.), а в спальной - хозяина (1955 г.р.). Кроме них в доме никто не проживал, оба пенсионера.

В результате инцидента, огнем уничтожена крыша на площади 60 кв.м., повреждены стены. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории фермы в Хмельницкой области произошел пожар в сарае с крупами.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве начался финальный этап на пути предоставления Украине Томоса Россиянам вскоре придется "сесть" на жесткую "иглу экономии" В Черниговской области правоохранители разоблачили наркоточку - ФОТО В "Нафтогазе" назвали повышение цен на газ "прагматичным, а не спекулятивным" решением
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив