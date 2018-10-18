В Тибете эвакуированы 6 тыс. человек из-за схождения оползня

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на аварийно-спасательную службу КНР.

Как отмечается, сдвиг случился в окрестности Менлинг, после чего он заблокировал реку Брахмапутра, из-за чего в ущелье Ярлунг Цангпо образовалась плотина. По предварительным данным, уровень воды там достиг 40 м. В связи с этим непогода может существенно повлиять на уровень воды в регионах, расположенных ниже.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Прикарпатье из-за оползня перекрыт проезд к пяти горным селам. Для недопущения жертв сотрудники полиции перекрыли проезд для транспортных средств в селах Быстрец, Дземброня, Топильче, Елене и Явирнык.