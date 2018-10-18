Под Днепром сгорел обувной цех - ФОТО

Об этом уведомила Службу спасения "101".

По указанному адресу направили пожарных 3, 18, 31 и 60 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар возник в одноэтажном здании. Огонь уничтожил крышу здания цеха, оборудование (станки), резиновые изделия и повредил стены на общей площади 360 м кв.

Около 4 утра пожар был локализирован и уже через час полностью ликвидирован. Причина пожара пока неизвестна, но правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом. Всего к ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал строительтсво аэропорта в Днепре.