10:55 18.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Днепром сгорел обувной цех - ФОТО

Ночью, 17 октября, в цехе по производству резиновой обуви в городе Подгородное случился пожар.

Под Днепром сгорел обувной цех - ФОТО

Об этом уведомила  Службу спасения "101".

По указанному адресу направили пожарных 3, 18, 31 и 60 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар возник в одноэтажном здании. Огонь уничтожил крышу здания цеха, оборудование (станки), резиновые изделия и повредил стены на общей площади 360 м кв.

Около 4 утра пожар был локализирован и уже через час полностью ликвидирован. Причина пожара пока неизвестна, но правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом.  Всего к ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал строительтсво аэропорта в Днепре.


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