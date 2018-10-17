08:19 17.10.2018 | Происшествия | Новости
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В США продолжает бушевать ураган "Майкл", количество жертв растет

По состоянию на среду, 17 октября, в Соединенных Штатах Америки бушует стихия "Майкл", который забрал жизни уже как минимум у 29 человек. Наибольшее число погибших в штате Флорида.

В США продолжает бушевать ураган

Об этом сообщает агентство Reuters.

По прогнозам экспертов и синоптиков, число жертв может существенно возрасти, так как спасатели продолжают поисковую операцию, пока неизвестно местонахождение сотен людей.

Стихия убила 20 человек во Флориде, пять - в Вирджинии, трое - в Северной Каролине и одного - в Джорджии.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", ураган "Майкл" обрушился на побережье штата американского Флорида. Он принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Ураган продолжает усиливаться и его скорость ветра по состоянию на утро достигает 250 километров в час.


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