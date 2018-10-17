В оккупированной Керчи в колледже прогремел взрыв, десять человек погибли - ФОТО, ВИДЕО

В Политехническом колледже взорвался газ. Местные жители сообщают о погибших и раненных.

Как сообщает "Крым.Реалии", официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

Вместе с тем местные ждители сообщают о десяти погибли и 50 пострадали. Медики уже госпитализировали 18 человек.

К месту происшествия съезжаются кареты скорой помощи, машины спасателей, район оцеплен полицией. Очевидцы сообщают о силовиках с автоматами.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой колледжа. Известно, что учебное заведение не было газифицировано. Здание Керченского политехнического колледжа, в котором сегодня, по предварительным данным, произошел взрыв, не было подключено к центральной системе газоснабжения. Там использовали газовые баллоны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области во вторник, 16 октября, взорвался зерновой элеватор. В результате инцидента на улице оказались десять тысяч тонн кукурузы. Зерно засыпало улицу и огороды.