В Черкасской области фиксируют массовые отравления грибами

Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.

Буквально недавно появилась информация о том, что на Черкащине зафиксирован еще один случай отравления грибами. В этот раз грибами отравилась пенсионерка из села Рижановка Звенигородского района. По словам пострадавшей, она употребляла грибы, которые привез ей зять. А он собирал грибы в лесах на Закарпатье.

Женщину удалось успешно доставить в Звенигородскую районную больницу. Медики спасли ей жизнь и сейчас она находится на лечении. Пока известно, что ее состоянии оценивают как состояние средней тяжести.

Всего по Черкасской области с начала грибного сезона и по 16 октября МОЗ Украины зафиксировали 50 случаев отравления грибами. 29 случаев из этих 50-ти – отравления ядовитыми грибами. Так же из 50 пострадавших, 6 человек – это дети в возрасте до 18 лет.

В связи с этим в Черкасской области сейчас проводится разъяснительная кампания, касательно сбора грибов. Продолжаться она будет до окончания грибного сезона.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в аннексированном Крым восемь человек отравились грибами в одном из храмов в Симферополе. В результате инцидента четверо людей находятся в больнице с болезненными спазмами в области желудка.