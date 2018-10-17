10:15 17.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане неизвестные подорвали кандидата в местный парламент

В афганской провинции Гильменд в среду утром, 17 октября, прогремел взрыв.

В Афганистане неизвестные подорвали кандидата в местный парламент

В результате инцидента погиб политик Абдул Кахраман, который готовился принять участие в парламентских выборах 20 октября. Еще семь человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, бомба сработала в офисе Кахрамана. При этом ответственность за теракт уже взяли на себя представители "Талибана".

Издание напоминает, что Кахраман уже десятый кандидат, который погиб за последние два месяца. Еще двое ранее были похищены, а четверо других были ранены исламистскими боевиками. "Талибан" призывает граждан страны к бойкоту парламентских выборов и пообещал продолжить борьбу против правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Афганистане в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.


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