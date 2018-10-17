Число жертв теракта в Керчи выросло до 17 человек

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно недавно полученным сведениям, предполагаемый исполнитель теракта по имене Владислав Росляков покончил с собой. По словам "главы Крыма" Сергея Аксенова, студент этого колледжа, 22 года, учился на четвертом курсе в этом же учебном заведении.

На месте ЧП уже начали разбирать завалы, под которыми могут находится люди.

В Керчи объявлен трехдневный траур по погибшим.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье о теракте посл взрыва в Керченском колледже, в результате которого погибли не менее 10 человек. О том, что в учебном заведении произошел взрыв из-за срабатывания неизвестного взрывного устройства, сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК).