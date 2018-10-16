15:49 16.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Волынской области тепловоз протаранил легковушку

В Турийском районе Волынской области произошла авария с участием грузового тепловоза и легкового автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города.

В Волынской области тепловоз протаранил легковушку

Отмечается, что за рулем легкового автомобиля Ford находился 48-летний житель города Ковель.

Правоохранители установили, что авария произошла из-за того, что водитель находясь на переезде не предоставил преимущество в движении тепловоза, вследствие чего поезд и автомобиль столкнулись. Результатом происшествия стала смерть водителя легковушки.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Николаевской области случилось смертельное ДТП. По информации правоохранителей, трагедия произошла на трассе Т-1510 "Арбузинка - Еланец", недалеко от села Новопетровка. Здесь автомобиль "Славута" вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.


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