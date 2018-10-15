В Турции с моста упал грузовик с нелегалами, погибли 22 человека

В результате аварии машина упала в реку. По предварительным данным 22 человека погибли, включая детей. Еще 13 человек получили ранения.

Как сообщает Anadolu, ссылаясь на свои источники, грузовик направлялся из провинции Айдын в Измир. В районе Мендерес он опрокинулся и упал в реку.

Главный прокурор в Мендересе уже начал расследование инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве пьяный водитель иномарки слетел с Индустриального путепровода вниз. По предварительной информации мукжчина после посещения ночного клуба, решил "поколесить" по городу на огромной скорости. Во время одного неудачного маневра в сторону улицы Вадима Гетьмана машину занесло на повороте и она полностью слетела вниз с моста, пролетев приблизительно 30 метров.