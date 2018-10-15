10:55 15.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии автобус с пассажирами попал в аварию пострадали 40 человек

В долине Сан-Фернандо американского штата Калифорния в воскресенье вечером, 14 октября, автобус столкнулся с несколькими автомобилями.

В Калифорнии автобус с пассажирами попал в аварию пострадали 40 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало по меньшей мере 40 человек. Как сообщает Fox News, после столкновения автобус пробил разделительное заграждение и выехал на встречную полосу шоссе 405.

По состоянию на утро понедельника в больнице Департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса остаются 25 пострадавших. При этом пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные потерпевшие получили медицинскою помощь на месте.

Сейчас полиция штата устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве пьяный водитель иномарки слетел с Индустриального путепровода вниз. По предварительной информации, мужчина после посещения ночного клуба, решил "поколесить" по городу на огромной скорости. Во время одного неудачного маневра в сторону улицы Вадима Гетьмана машину занесло на повороте и она полностью слетела вниз с моста, пролетев приблизительно 30 метров.


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