На Днепропетровщине элитный "Крайслер" протаранил два ВАЗа

По предварительной информации,

В результате столкновения легковых автомобилей погиб 1 человек: пассажирка автомобиля ВАЗ-2107, женщина ориентировочно 45-50 лет (другие данные устанавливаются) и пострадало 3 человека: водитель автомобиля ВАЗ-2107, гражданин 1965 года, водитель автомобиля Крайслер С 300, гражданин 1973 года рождения и пассажирка автомобиля ВАЗ-2106.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали конструкции автомобиля ВАЗ 2107 и изъяли тело женщины без признаков жизни. В ходе спасательной операции принимали участие 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 98-м км трассы Киев-Харьков иномарка насквозь протаранила придорожный отбойник.