13:22 14.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205639:roman

На Днепропетровщине элитный "Крайслер" протаранил два ВАЗа

В Днепропетровской области в Синельниковском районе наавтодорога Т-0401 "Днепр - Мелитополь" произошла трагическая авария. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.

На Днепропетровщине элитный

По предварительной информации, 

В результате столкновения легковых автомобилей погиб 1 человек: пассажирка автомобиля ВАЗ-2107, женщина ориентировочно 45-50 лет (другие данные устанавливаются) и пострадало 3 человека: водитель автомобиля ВАЗ-2107, гражданин 1965 года, водитель автомобиля Крайслер С 300, гражданин 1973 года рождения и пассажирка автомобиля ВАЗ-2106.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали конструкции автомобиля ВАЗ 2107 и изъяли тело женщины без признаков жизни. В ходе спасательной операции принимали участие 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 98-м км трассы Киев-Харьков иномарка насквозь протаранила придорожный отбойник.


Поделиться
Читайте также:
 
США готовы начать мирный диалог с боевиками "Талибана" В Киеве водитель иномарки слетел с моста и пролетел 30 метров - ФОТО В Германии продолжает расти уровень расизма, ксенофобии и нетолерантности Погода на 14 октября: на праздники по всей стране прогнозируют тепло
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив