В центре Харькова сгорело пять автомобилей - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило в 3:21. На месте происшествия работали три пожарных автомобиля и 15 спасателей. Окончательно огонь удалось ликвидировать спустя полтора часа.

По словам спасателей, на момент прибытия спасателей четыре автомобиля (Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti) полностью были охвачены пламенем. Кроме того, частично был поврежден автомобиль Daewoo Lanos, а также две двери на первом этаже, окно и обшивка балкона на втором этаже жилого дома.

"Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В свою очередь местные жители дома считают, что это был поджог. Также очевидцы проишествия подчеркнули, что два человека проникли на парковку и бросили емкость с зажигательной смесью.

В настоящее время причина возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье по улице Школьной сгорели одновременно несколько автомобилей. Сначала загорелся один автомобиль Kia Rio. После этого, на место инцидента были вызваны спасатели, однако до их приезда огонь успел охватить еще три авто, припаркованные рядом