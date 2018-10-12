В Индии самолет во время взлета задел стену - ФОТО

Об этом сообщает BBC.

Сегодня с утра самолет Boeing 737, который вылетел из города Тричи в Дубай, попал в происшествие. Во время взлета самолет зацепил ограждение и в резулютате в корпусе самолета образовалась дырка. Детали происшествия уточняются.

После удара о забор, экипаж сообщил диспетчерам, что все системы самолета работают нормально и после этого было решено лететь в Мумбай вместо разворота и посадки в аэропорту вылета. На борту самолета находилось 130 пассажиров и 6 членов экипажа. Командир направил воздушное судно на аварийную посадку в Мумбай. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

В авиакомпании сообщили, что самолетом управляли два опытных пилота, которые летают вместе уже на протяжении долгого времени. Сейчас происшествие расследуется. В связи с этим обоих пилотов отстранено от работы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Индии с рельс сошел набитый пассажирами поезд.