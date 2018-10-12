12:15 12.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии самолет во время взлета задел стену - ФОТО

Самолет авиакомпании Air India во время вылета из индийского города Тричи задел ограждение периметра аэропорта. В результате в фюзеляже образовалась большая дыра. 

В Индии самолет во время взлета задел стену - ФОТО

Об этом сообщает BBC.

Сегодня с утра самолет Boeing 737, который вылетел из города Тричи в Дубай, попал в происшествие.  Во время взлета самолет зацепил ограждение и в резулютате в корпусе самолета образовалась дырка. Детали происшествия уточняются.

После удара о забор, экипаж сообщил диспетчерам, что все системы самолета работают нормально и после этого было решено лететь в Мумбай вместо разворота и посадки в аэропорту вылета. На борту самолета находилось 130 пассажиров и 6 членов экипажа. Командир направил воздушное судно на аварийную посадку в Мумбай. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

В авиакомпании сообщили, что самолетом управляли два  опытных пилота, которые летают вместе уже на протяжении долгого времени. Сейчас происшествие расследуется. В связи с этим обоих пилотов отстранено от работы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Индии с рельс сошел набитый пассажирами поезд.


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