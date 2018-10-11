В Нетешине в детсаду полсотни детей попали в больницу с острым отравлением

Отметим, что в местную больницу были госпитализированы 38 человек, в том числе 31 ребенок. На амбулаторном лечении находится 17 больных. Медики утверждают, что у 30-ти больных, в том числе 22 детей выделено сальмонеллу ентеритидис.

После всех необходимых результатов анализов и проб сальмонелу нашли в четырех продуктах: капуста, морковь, овощное рагу, яблоки. Также в шести образцах смывов с предметов окружающей среды также выделена сальмонелла ентеритидис, в том числе: на пищеблоке - доска "Мясо сырое", нож "Мясо сырое", стол "Овощи сырые"; в группах - на дверной ручке, двери в туалет, ручке водопроводного крана.

В данное время, эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий продолжаются.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений Нетишин.