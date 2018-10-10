14:46 10.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе российские боевики подорвались на собственных минах

На оккупированной части Донбасса русское командирование продолжает провокационные обстрелы по позициям Украины. Об этом сообщает спикер Минобороны Александр Мотузяник.

На Донбассе российские боевики подорвались на собственных минах

По состоянию на сегодня, противник увеличивает количество применения разведывательно-диверсионных групп 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ. Таким образом, трое боевиков не заметили собственных мин и подорвались на них.

Известно, что члены оккупационных войск пытались пробраться на территорию украинского подразделения, после чего сами попали в свою ловушку. Двое боевиков из первой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса умерли, еще один попал в больницу.

При этом российское оккупационное командование скрывает количество безвозвратных потерь и истинные причины гибели российских военнослужащих, перекладывая вину на обстрел со стороны ВС Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"проросийские боевики 39 раз нарушали тишину, из-за обстрела один военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили легкие ранения.


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