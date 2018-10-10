На Донбассе российские боевики подорвались на собственных минах

По состоянию на сегодня, противник увеличивает количество применения разведывательно-диверсионных групп 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ. Таким образом, трое боевиков не заметили собственных мин и подорвались на них.

Известно, что члены оккупационных войск пытались пробраться на территорию украинского подразделения, после чего сами попали в свою ловушку. Двое боевиков из первой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса умерли, еще один попал в больницу.

При этом российское оккупационное командование скрывает количество безвозвратных потерь и истинные причины гибели российских военнослужащих, перекладывая вину на обстрел со стороны ВС Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", проросийские боевики 39 раз нарушали тишину, из-за обстрела один военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили легкие ранения.