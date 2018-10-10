Активистка Богуцкая совершила смертельное ДТП - ФОТО

В своем посте в соцсети Богуцкая написала, что она двигалась на авто по своей полосе на зеленый сигнал светофора, однако не заметила человека, который нацелился переходить дорогу на красный свет.

Женщина утверждает, что мужчина был сильно выпивший. К счастью, среди водителей оказаля врач, который смог оказать помощь пострадавшему до приезда скорой. Однако, уже в больнице мужчина умер.

Со слов Богуцкой, она не намерена избегать правосудия и будет активно сотрудничать со следствием. Также она уточнила, что не будет давать никаких комментариев касательно смертельной аварии, а все обстоятельства установит автотехническая экспертиза.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", автомобиль полиции попал в страшную аварию. Известно, что помимо автомобиля полиции Toyota Prius участником аварии также был Volkswagen Polo.