Под Ичней продолжаются взрывы - ГСЧС

По информации ведомства, в данное время на месте происшествия сосредоточены силы и средства общей численностью 764 человека и 163 единицы техники. Помимо этого, создан резерв численностью 109 человек и 23 единицы пожарной техники.

Вместе с тем приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет и в резерве на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая находятся 7 пожарных поездов.

В свою очередь, в Черниговской ОГА сообщили, что несмотря на снижение интенсивности взрывов, местным жителям возвращаться домой рано.

По информации ОГА, ни один человек в результате взрывов в области не пострадал. Соответствующие службы держат постоянную связь с пунктами приема граждан, изучают их насущные потребности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Гройсман просит жителей не паниковать из-за взрывов на шестом арсенале боеприпасов возле пгт Дружба Ичнянского района. Политик отправился на один из пунктов пребывания в с.Парафиевка для проверки обеспечения местных жителей и безопасности.