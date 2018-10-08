23:21 08.10.2018 | Общество | Новости
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Во Франции вкладчики потеряли 31 млн евро из-за махинаций с Вitcoin

Владельцы накопительных банковских счетов во Франции с начала текущего года потеряли 31 млн евро в результате действий киберпреступников, обещавших им доход от инвестирования в Вitcoin.

Во Франции вкладчики потеряли 31 млн евро из-за махинаций с Вitcoin

Об этом сообщает французское издание leparisien.fr.

По словам экспертов криптовалютной биржи Coinhouse, преступники работают через фишинговые сайты, которых насчитывается в мире больше 200. Примечательно, что большинство держателей банковских счетов плохо разбираются в операциях с цифровыми валютами. В свою очередь авантюристы оперируя сложной терминологией, обещают им крупные доходы от вложения евро в Вitcoin. Впоследствии такие "инвестиции" просто похищаются.

"От действий мошенников уже пострадали больше 700 человек", - гласит сообщение ведомства.

При этом, в Бельгии, где преступники начали действовать раньше, потери оцениваются уже более чем в 100 млн евро. Эксперты опасаются, что в соседней Франции, где численность населения в пять раз больше, ущерб для вкладчиков будет исчисляться многими сотнями миллионов евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совокупная стоимость рынка криптовалют достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 млрд долларов. В частности, это случилось после того, когда Bitcoin побил предыдущий рекорд и достиг стоимости 7,45 тыс. долларов за монету.


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