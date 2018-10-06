В Николаевской области спасатель отговорил человека прыгать с моста

Спасатели получили звонок от местного жителя, который сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством.

К месту происшествия сразу же были направлены очередную смену Оперативно-координационного центра, десятый взвод Государственного военизированного горно-спасательного отряда. На момент прибытия спасателей мужчина находился на Ингульскому мосту.

Стало понятно, что человек приехал на велосипеде и уже стоял за перилами. Около 30 минут с человеком разговаривал заместитель начальника ОКЦ. Благодаря неформальной беседе, мужчины удалось уговорить перелезть на безопасную сторону моста. По его словам, к такому поступку его подтолкнули семейные трудности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из станций столичного метрополитена молодая девушка пыталась броситься на рельсы.