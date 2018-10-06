На трассе Киев-Борисполь микроавтобус протаранил две легковушки - ФОТО

Под Киевом на Бориспольской трассе произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел около поселка Рогозов. Автомобили столкнулись на выезде из Борисполя по направлению на Переяслав.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Во время удара на обочину выбросило еще один автомобиль. Все три автомобиля получили серьезные механические повреждения.
Четверо пассажиров, находившихся в маршрутке были госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает.
На место происшествия прибыла патрульная полиция, ГСЧС и врачи скорой помощи.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Николаев " Мерседес" насмерть сбил пешехода.