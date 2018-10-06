13:20 06.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Борисполь микроавтобус протаранил две легковушки - ФОТО

Под Киевом на Бориспольской трассе произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На трассе Киев-Борисполь микроавтобус протаранил две легковушки - ФОТО

Инцидент произошел около поселка Рогозов. Автомобили столкнулись на выезде из Борисполя по направлению на Переяслав.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Во время удара на обочину выбросило еще один автомобиль. Все три автомобиля получили серьезные механические повреждения.

Четверо пассажиров, находившихся в маршрутке были госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает.

На место происшествия прибыла патрульная полиция, ГСЧС и врачи скорой помощи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Николаев " Мерседес" насмерть сбил пешехода.


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