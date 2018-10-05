Во Львове правоохранители задержали "женского" сутенера

Злоумышленники организовали схему работы "ночных бабочек" через сеть. Так, 27 и 31 год непосредственно обслуживали клиентов. Третья из женщин, 26-летняя львовянка, выполняла обязанности диспетчера и маркетолога: размещала в сети Интернет соответствующие объявления, принимала телефонные звонки, координировала действия проституток.

Водитель такси, 26-летний житель Львова, обеспечивал их транспортом и охраной, а также забирал у них часть заработанных денег.

Прокуратура города уже возбудила уголовное производство по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в Киеве сотрудники по борьбе с организованной преступностью по торговле людьми прекратили деятельностью публичного дома.