21:17 05.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове правоохранители задержали "женского" сутенера

Во Львове полицейские разоблачили группу лиц, организовавших предоставления оплачиваемых сексуальных услуг. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Во Львове правоохранители задержали

Злоумышленники организовали схему работы "ночных бабочек" через сеть. Так,  27 и 31 год непосредственно обслуживали клиентов. Третья из женщин, 26-летняя львовянка, выполняла обязанности диспетчера и маркетолога: размещала в сети Интернет соответствующие объявления, принимала телефонные звонки, координировала действия проституток.

Водитель такси, 26-летний житель Львова, обеспечивал их транспортом и охраной, а также забирал у них часть заработанных денег.

Прокуратура города уже возбудила уголовное производство по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в Киеве сотрудники по борьбе с организованной преступностью по торговле людьми прекратили деятельностью публичного дома.


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