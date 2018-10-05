В центре Днепра ребенок провалился в коллектор

На место происшествия прибыли сотрудники 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что ребенок находится в шахте для теплосети на глубине 8 метров. Двое мужчин с помощью лестницы спустились к пострадавшей и с помощью носилок девушка была транспортирована в карету скорой медицинской помощи.

У ребенка диагностировали сотрясение мозга.

В ходе спасательной операции участвовало 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области ..

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт.