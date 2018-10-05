23:22 05.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205110:roman

В центре Днепра ребенок провалился в коллектор

Сегодня утром в Днепре ребенок провалался в шахту - тоннель для теплосети и зовет на помощь по улице Пушкина. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.
 

В центре Днепра ребенок провалился в коллектор

На место происшествия прибыли сотрудники 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что ребенок находится в шахте для теплосети на глубине 8 метров. Двое мужчин с помощью лестницы спустились к пострадавшей и с помощью носилок девушка была транспортирована в карету скорой медицинской помощи.

У ребенка диагностировали сотрясение мозга.

В ходе спасательной операции участвовало 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области ..

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт.


Поделиться
Читайте также:
 
Представители ООН высоко оценили работу полиции Киева Украина до конца года может полностью исчерпать золотовалютные резервы США обвинили КНР в масштабной краже государственных материалов "особой важности" Украина готова менять Сенцова на любое количество российских заключенных
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив