16:44 20.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ходе протеста под Радой пострадали четыре человека - ФОТО

По сведениям Миссии Международного комитета Красного Креста, четыре человека получили многочисленные травмы в результате потасовки под зданием Верховной Рады. Среди пострадавих - двое сотрудников правоохранительных органов и такое же количество митингующих.

В ходе протеста под Радой пострадали четыре человека - ФОТО

В настоящее время под зданием украинского парламента происходит запланирована акция с массовым участием граждан. По предварительной информации, возмущенные активисты, чтобы попасть внутрь пытались прорвать кордон правоохранителей. В результате между правоохранителями и митингующими возникла потасовка, которая повлекла за собой неприятные последствия.

"При обеспечении правопорядка сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что под Радой находится 1200 правоохранителей и 800 митингующих. Информации о задержанных пока никакой нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно под стенами Верховной Рады собрались активисты, которые требуют принять проект Избирательного кодекса. Более 500 человек проводят митинг на площади Конституции возле парламента, где в это время проходит пленарное заседание.

 


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