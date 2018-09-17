В Китае эвакуировали более 2,4 млн человек из-за приближения тайфуна

Как сообщают местные власти, непогода уже нанесла ущерб Филиппинам и Гонконге, там пострадали десятки людей.

Известно, что в Гонконге тайфун принес тяжелые и обширные убытки, более 300 человек были ранены. Мангхут обрушился на север Филиппин два дня назад.

Как утверждают в полиции, уже погибло 64 человека, главным образом из-за оползней и разрушения домов. Еще как минимум 43 человека пропали без вести.

Казино в Макао были закрыты для густонаселенного южного Китая объявлен красный, высший, уровень опасности. Рейсы в из Гонконга и провинциальных городов Шэньчжэнь, гайкой, Санья, Гуанчжоу и Чжухай отменены, движение поездов приостановлено.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Китае, куда накануне вечером добрался тайфун "Мангхут", произошли массовые разрушения. По состоянию на утро понедельника, 17 сентября, уже пострадали более 350 человек.