В Индии задержали разыскиваемого годами маньяка - "мстителя Шивы"

Об этом передает Times of India.

По предварительной информации, серийного убийцу задержали на прошлой недели после очередного убийства трех человек, одному из которых подать сигнал полицейским.

На допросе мужчина признался, что он был тем самым "мстителем Шивы", которого разыскивали 8 лет. Задержанный признался в убийстве 33 человек. Так, он знакомился с дальнобойщиками в придорожных кафе и подсыпал в их напитки и еду снотворное. Затем он убивал их, полностью раздевал, а тела сбрасывал в канализацию или прятал за холмами вдоль дороги.

Маньяк считал, что делает "богоугодное" дело, так как избавляет дальнобойщиков и таксистов от мук тяжелого труда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровске полиция задержала серийного маньяка.