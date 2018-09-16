В Днепре на одном из местный пляжей произошла "стычка" между отдыхающими

По предварительной информации, в кафе "Гавар" между двумя мужчинами, которые со своими знакомыми проводили совместный отдых, произошел словесный конфликт, который перерос в массовое побоище. В итоге, один из гостей решил открыть огонь из травматического пистолета.

В результате инцидента пострадал один человек, но его жизни ничего не угрожает, мужчина временно находится в госпитализации. Трое фигурантов инцидента были задержаны и доставлены в полицейское отделение.

По данному факту, добавила она, начато уголовное производство. Остальные обстоятельства происшествия будет выяснять полиция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице произошла перестрелка, в результате которой пострадали четыре человека.