В Днепре на одном из местный пляжей произошла "стычка" между отдыхающими

Вчера вечером, в Днепре возле кафе вчера произошла перестрелка между двумя группами пляжников. Об этом передает пресс-служба ГУЧП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, в кафе "Гавар" между двумя мужчинами, которые со своими знакомыми проводили совместный отдых, произошел словесный конфликт, который перерос в массовое побоище. В итоге, один из гостей решил открыть огонь из травматического пистолета.
В результате инцидента пострадал один человек, но его жизни ничего не угрожает, мужчина временно находится в госпитализации. Трое фигурантов инцидента были задержаны и доставлены в полицейское отделение.
По данному факту, добавила она, начато уголовное производство. Остальные обстоятельства происшествия будет выяснять полиция.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице произошла перестрелка, в результате которой пострадали четыре человека.