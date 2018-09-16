16:50 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре на одном из местный пляжей произошла "стычка" между отдыхающими

Вчера вечером, в Днепре возле кафе вчера произошла перестрелка между двумя группами пляжников. Об этом передает пресс-служба ГУЧП в Днепропетровской области.

В Днепре на одном из местный пляжей произошла

По предварительной информации, в кафе "Гавар" между двумя мужчинами, которые со своими знакомыми проводили совместный отдых, произошел словесный конфликт, который перерос в массовое побоище. В итоге, один из гостей решил открыть огонь из травматического пистолета.

В результате инцидента пострадал один человек, но его жизни ничего не угрожает, мужчина временно находится в госпитализации. Трое фигурантов инцидента были задержаны и доставлены в полицейское отделение.

По данному факту, добавила она, начато уголовное производство. Остальные обстоятельства происшествия будет выяснять полиция. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице произошла перестрелка, в результате которой пострадали четыре человека. 


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