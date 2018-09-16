Число жертв урагана Флоренс в США увеличилось до 13 человек

Тысячи американцев вынуждены были оставить свои дома, из-за сильного ветра миллионы домов остаются без электроснабжения. Как сообщает в воскресенье, 16 сентября, Голос Америки, ссылаясь на слова губернатора Северной Каролины Роя Купера, несмотря на снижение мощности урагана к первой категории, Флоренс все равно несет очень много осадков, а поднятие воды может разрушить целые населенные пункты.

Также губернатор призвал жителей штата избегать передвижения на автомобилях из-за риска затопления дорог.

Вместе с тем в Южной Каролине частично сняли приказ к эвакуации. Режим принудительной эвакуации остается только в округах Горри и Джорджтаун на северо-востоке штата.

Кроме того, по информации Национального Центра ураганов США, сильный дождь, который приходит с ураганом, может привести к катастрофическим наводнениям в Северной и Южной Каролине.

На данный момент ветер ослаб, однако медленное движение означает, что ураган Флоренс будет иметь достаточно времени для наполнения уже затопленных рек дождевой водой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган Флоренс, который уже успел ослабнуть до уровня тропического шторма, забрал жизни по меньшей мене 11 человек в штатах Северная и Южная Каролина.