В Киеве группа неизвестных напала на судью, который занимается "делами Майдана"

По словам самого пострадавшего, нападение на него вероятнее всего связано с его профессиональной деятельностью. Дячук считает, что некоторые граждане часто “повторяют риторику людей, недовольных теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями".

Столичный судья известен тем, что под его председательством проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Так, в рассматрвиаемом им деле уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей, а на скамье подсудимых который год находится 5 экс-сотрудников "Беркута".

"Совет судей Украины обращается к правоохранительным органам тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы нападавший был задержан и привлечен к ответственности", - говорится на официальном портале ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища.