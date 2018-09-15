11:55 15.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве группа неизвестных напала на судью, который занимается "делами Майдана"

Вчера вечером было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука. Об этом говорится на официальном сайте Совета судей Украины.

В Киеве группа неизвестных напала на судью, который занимается

По словам самого пострадавшего, нападение на него вероятнее всего связано с его профессиональной деятельностью. Дячук считает, что некоторые граждане часто “повторяют риторику людей, недовольных теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями".

Столичный судья известен тем, что под его председательством проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Так, в рассматрвиаемом им деле уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей, а на скамье подсудимых который год находится 5 экс-сотрудников "Беркута". 

"Совет судей Украины обращается к правоохранительным органам тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы нападавший был задержан и привлечен к ответственности", - говорится на официальном портале ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища. 


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