В одном парижском отеле ограбили принцессу из Саудовской Аравии

Сама же Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из её номера гостиницы Ritz в Париже.

Кроме того, пострадавшая добавила, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Однако, на месте происшествия правоохранители не выявили никаких признаков взлома. По словам женщины, драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранение ног.