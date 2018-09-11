08:21 11.09.2018 | Происшествия | Новости
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В одном парижском отеле ограбили принцессу из Саудовской Аравии

В гостинице Парижа из номера, где остановилась принцесса из Саудовской Аравии, похитили драгоценности на общую сумму в 800 тысяч евро. Об этом сообщает агентство Reuters.

В одном парижском отеле ограбили принцессу из Саудовской Аравии

Сама же Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из её номера гостиницы Ritz в Париже.

Кроме того, пострадавшая добавила, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Однако, на месте происшествия правоохранители не выявили никаких признаков взлома. По словам женщины, драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранение ног.


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