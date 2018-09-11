10:48 11.09.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за урагана в Южной Каролине эвакуируют миллион человек

В американских штатах Северная и Южная Каролина правительство готовится к массовой эвакуации населения из-за приближения урагана "Флоренс". Об этом информирует агентство dpa.

Из-за урагана в Южной Каролине эвакуируют миллион человек

По словам губернатора Южной Каролины Генри Макмастер, предполагается, что будет эвакуировано около миллиона человек с побережья Атлантического океана. Жителям Северной Каролины и Вирджинии также рекомендуют временно переехать в более безопасные места.

Расположен в Майами Национальный ураганный центр предостерегает от штормовых ветров, сильных ливней и паводков в результате урагана. По пятибалльной шкале ураганов Саффира-Симпсона, которая измеряет убытки от ураганов, "Флоренс" присвоили четвертую категорию. По оценкам ученых, скорость ветра таких ураганов может достигать 220 километров в час.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter о том, что провел беседы с губернаторами Северной и Южной Каролины и Вирджинии и призвал жителей штатов быть готовыми и осторожными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Существует растущий риск наводнений в прибрежных районах и подтоплений из-за продолжительного дождя, когда ураган приблизится к США.


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