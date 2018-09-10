В Николаевской области пенсионер открыл стрельбу по детям, трое подростков ранены

В результате инцидента трое подростков получили ранения. Как сообщает пресс-служба областной полиции теперь пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

В полиции также рассказали, что 68-летний местный житель по неизвестным пока причинам открыл огонь по играющим детям.

Он ранил 12-летнего мальчика и две девочки в возрасте девяти и пяти лет. Сам злоумышленник во время стрельбы также получил телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В то же время остатки устройства правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины. Полиция открыла уголовное дело по статье

Умышленное убийство.

Также правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и путь поступления взрывоопасного предмета к злоумышленнику, ведется следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Париже в воскресенье вечером, 9 сентября, на набережной Луары мужчина с ножом напал на прохожих. В результате инцидента семь человек получили ранения. Как сообщает La Parisien, около 23 часов местному времени преступник напал на людей в кинотеатре MK2, после чего совершил нападение на людей, которые играли на площадке недалеко от кинотеатра.