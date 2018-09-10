15:29 10.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове посреди улицы авто провалилось в яму с водой - ФОТО

Сегодня утром в Харькове на территории гаражного кооператива на улице Морозова легковой автомобиль ВАЗ-2103 провалился в яму с водой.

В Харькове посреди улицы авто провалилось в яму с водой - ФОТО

Соответствующие фото опубликовал очевидец события Алекс Нелипа в одной из харьковских групп в соцсети Facebook.

Как видно на фото, автомобиль провалился передней частью в яму посереди дороги, заполненную водой.

На месте инцидента полиция перекрыла проезжую часть специально лентой. Сейчас устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в самом центре украинской столицы в районе улицы Ярославов Вал машина провалилась под асфальт.  Как отметили украинцы в своих соцсетях, провал грунта случился у кромки бордюра, где стоял автомобиль. В результате транспортное средство провалилось в яму полностью.


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