В Харькове посреди улицы авто провалилось в яму с водой - ФОТО

Соответствующие фото опубликовал очевидец события Алекс Нелипа в одной из харьковских групп в соцсети Facebook.

Как видно на фото, автомобиль провалился передней частью в яму посереди дороги, заполненную водой.

На месте инцидента полиция перекрыла проезжую часть специально лентой. Сейчас устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в самом центре украинской столицы в районе улицы Ярославов Вал машина провалилась под асфальт. Как отметили украинцы в своих соцсетях, провал грунта случился у кромки бордюра, где стоял автомобиль. В результате транспортное средство провалилось в яму полностью.