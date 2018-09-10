Боевики "Талибан" захватили два населенных пункта в Афганистане

Как заявил член провинциального Совета провинции Джаузджан Ширмухаммад Нур, ранее об этом захвате было предупреждено правительство. Если центральное правительство продолжит бездействовать, то под контролем боевиков может находится еще несколько провинций.

Отмечается, что после боя минувшей ночью, боевики радикального движения захватили крупный населенный пункт Багли, в окрестностях города Сарипуль, административного центра одноименной провинции на севере Афганистана.

Кроме того, наступления боевиков осуществлялось одновременно с четырех направлений. По сообщению источников, талибы минувшей ночью также захватили и сожгли правительственный пост на западе города Сарипуль.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Афганистана сообщает, что силы безопасности 20 августа освободили 149 человек, захваченных в заложники талибами несколько часов назад в северной провинции Кундуз. Заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана насрать Рахими заявил, что боевики "Талибана" удерживают еще 21 человека.