Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Луганском и Донецком направлениях стрельба не прекращалась в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию.

В результате обстрелов был ранен один украинский военный, отдельные потери ВСУ понесли в тылу - погибло два наших военнослужащих.

Как сообщалось в "УРА-Информ", всего за минувшие сутки, 8 сентября, проросийские боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Из-за этого один украинский военный погиб, еще двое получили ранение.