09:40 09.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 25 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Луганском и Донецком направлениях стрельба не прекращалась в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию. 

В результате обстрелов был ранен один украинский военный, отдельные потери ВСУ понесли в тылу - погибло два наших военнослужащих.

Как сообщалось в "УРА-Информ", всего за минувшие сутки, 8 сентября, проросийские боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Из-за этого один украинский военный погиб, еще двое получили ранение.


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