18:50 08.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Непале произошло падение вертолета, есть погибшие

Сегодня в центральной части Непала упал вертолет, на борту которого находились семь человек. Об этом сообщает издание HimalayanTimes.

В Непале произошло падение вертолета, есть погибшие

Отмечается, что вертолет перевозил пациента из деревни Самагон в столицу Непала Катманду. Все, кто находился на борту шесть из семи человек, включая пилота, погибли.

Спасателям удалось обнаружить тела шести человек, среди которых были три гражданина Непала и 68-летний японский альпинист Хироми Комацу. Еще одна пассажирка, гражданка Непала, выжила, но получила ранения.

Как стало известно, пациентом, которого в числе прочих пассажиров перевозил вертолет, был именно Комацу. Альпинист совершал восхождение в горах Непала, но почувствовал себя плохо из-за приступа высотной гипоксии, поэтому его решили переправить на вертолете в Катманду.

Посольство Японии в Непале подтвердило смерть гражданина своей страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Красноградском лесничестве в Харьковской области, из-за пожара на место инцидента вылетел вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после чего он упал.


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