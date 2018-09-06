В Саудовской Аравии сбили ракету хуситов, десятки пострадавших

Отмечается, что накануне йеменские повстанцы выпустили ракету по саудовской провинции Наджран, которая была перехвачена. После чего хуситы через телеканал "аль-Масира" сообщили, что ракета была выпущена по саудовской военной базе, и была направлена по курсу.

Стоит отметить, что вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 41 человек, половина из которых – дети, убиты во время недавнего авиаудара в сирийском Идлибе. В настоящее время около 60% провинции Идлиб контролируется коалицией антиправительственных группировок Хаят Тагрир Аш-Шам.