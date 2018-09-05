10:57 05.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно неизвестные отобрали у мужчины 70 тысяч долларов

В Ровно во вторник вечером, 4 сентября, трое неизвестных вооруженных мужчин напали на мужчину.

В Ровно неизвестные отобрали у мужчины 70 тысяч долларов

Они отобрали у местного жителя сумку, в которой находилось 70 тысяч долларов. Как сообщает региональное управление Национальной полиции в городе, инцидент произошел на улице Набережной.

Пострадавший 50-летний житель вместе с 27-летним сыном на собственном автомобиле остановились во дворе дома, когда их заблокировало авто неизвестных. Трое вооруженных мужчин в масках открыли дверцу и, угрожая пистолетом, забрали две сумки с деньгами.

Для задержания злоумышленников, которые передвигаются автомобилем Audi серого цвета, в Ровенской области объявили оперативный план Перехват.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области за разбой задержали четырех азербайджанцев. Они ограбили водителя Skoda возле села Оскол, забрав у него отобрали 55 тысяч долларов и мобильный телефон.


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