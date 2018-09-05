08:32 05.09.2018 | Происшествия | Новости
100202865:Polishuk

Тайфун "Джеби" в Японии уже убил десять человек

В Японии, где бушует сильнейший за последние 25 лет тайфуна "Джеби" уже погибли десять человек.

Тайфун

По состоянию на утро среды, 5 сентября, более 300 человек пострадали. Как сообщает японское издание NHK, около трех тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, который находится на искусственном острове посреди Осакского залива.

На острове полностью прекратил работу аэропорты после инцидента с бункеровочным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака.

Тогда на борту танкера находились 11 членов экипажа, их удалось спасти, пострадавших нет.

Кроме того, более 1,2 миллиона человек в японских префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии из-за обрушившегося тайфуна "Джеби".

Напомним, в Японии из-за приближения тайфуна "Джеби" к западному побережью страны отменены более 600 авиарейсов.

Как сообщал УРА-Информ, японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна " Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов. Как сообщает во вторник утром, 4 сентября, NHK, отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Киевом полиция изъяла коноплю на восемь миллионов гривен - ФОТО, ВИДЕО Пограничникам на админгранице с Крымом выдали средства химзащиты Украина вслед за Евросоюзом может отказаться от перехода на летнее время После российских ударов по Идлибу погибли 13 гражданских лиц - ВИДЕО
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив