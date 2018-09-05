Тайфун "Джеби" в Японии уже убил десять человек

По состоянию на утро среды, 5 сентября, более 300 человек пострадали. Как сообщает японское издание NHK, около трех тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, который находится на искусственном острове посреди Осакского залива.

На острове полностью прекратил работу аэропорты после инцидента с бункеровочным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака.

Тогда на борту танкера находились 11 членов экипажа, их удалось спасти, пострадавших нет.

Кроме того, более 1,2 миллиона человек в японских префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии из-за обрушившегося тайфуна "Джеби".

Напомним, в Японии из-за приближения тайфуна "Джеби" к западному побережью страны отменены более 600 авиарейсов.

Как сообщал УРА-Информ, японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна " Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов. Как сообщает во вторник утром, 4 сентября, NHK, отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.