15:16 04.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202826:labazovych

В Запорожье тренер Зари угораздил попасть в ДТП - ФОТО

В Запорожье главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб на автомобиле Volkswagen попал в дорожно-транспортное происшествие. На этот раз авария обошлась без пострадавших.

В Запорожье тренер Зари угораздил попасть в ДТП - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области. 

Как установили сотрудники правоохранительных органов, водитель Volkswagen не выполнил требования п 12.1; 13.1 ПДД в результате чего угораздил попасть в нелепое ДТП. В частности, произошло столкновение между автомобилями Volkswagen и Renault.

"За рулем Volkswagen находился именно Вернидуб", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев аварии, оба авто получили механические повреждения. Однако, несмотря на это, травмированных нет.

На водителя Volkswagen составлен протокол, изъято водительское удостоверение, выдано временное разрешение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве столкнулось две пары легковых автомобилей. Оба инцидента произошли на улице Академика Виктора Глушкова.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве - ФОТО В Киеве продолжает преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности Рада не смогла принять законопроект по удешевлению лекарств в Украине В Одессе трамвай насмерть сбил женщину
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив