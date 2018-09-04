В Запорожье тренер Зари угораздил попасть в ДТП - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, водитель Volkswagen не выполнил требования п 12.1; 13.1 ПДД в результате чего угораздил попасть в нелепое ДТП. В частности, произошло столкновение между автомобилями Volkswagen и Renault.

"За рулем Volkswagen находился именно Вернидуб", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев аварии, оба авто получили механические повреждения. Однако, несмотря на это, травмированных нет.

На водителя Volkswagen составлен протокол, изъято водительское удостоверение, выдано временное разрешение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве столкнулось две пары легковых автомобилей. Оба инцидента произошли на улице Академика Виктора Глушкова.