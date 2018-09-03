13:55 03.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге произошла утечка хлора на предприятии, есть пострадавшая

В понедельник, 3 сентября, в Кривом Роге на одном из предприятий произошла утечка хлора.

В Кривом Роге произошла утечка хлора на предприятии, есть пострадавшая

В результате инцидента пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии на улице Никопольское шоссе в Долгинцевском районе поступила рано утром.

Уже на месте спасатели установили, что утечка произошла при переливании жидкого хлора из танка. По предварительным данным вытекло около 25-30 килограммов хлора.

Образовалось облако газообразного хлора объемом примерно три кубических метра, который распространился на площади 100 квадратных метров.

По состоянию на девять часов утра утечка хлора была полностью ликвидирован, - сообщают в ГосЧС, добавив, что в больницу была доставлена оператор хлорных установок, женщина 1964 года рождения с подозрением на отравление парами хлора.

Населенные пункты в зону возможного химического загрязнения не попадают, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 апреля в пражской лаборатории произошла утечка цианида калия. Это сильный неорганический яд, в результате которого пострадал один человек. Скорая помощь увезла его доставили в больницу.


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