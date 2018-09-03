10:57 03.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Львовом семь человек отравились в кафе

В селе Суходолы Львовской области на дне рождения в кафе отравились семь человек. 

Под Львовом семь человек отравились в кафе

Об этом информирует пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается, сообщение о госпитализации пострадавших поступило во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф второго сентября в 21:30.

По словам врачей, у всех пострадавших были симтомы "Пищевая токсикоинфекция". Сейчас семь человек находятся в инфекционное отделение Бродовской ЦРБ в состоянии средней тяжести. В частности, среди пострадавших также двое 17-летних. 

При этом, следователи установили, что все пострадавшие накануне праздновали день рождения в кафе "София". В настоящее время пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. В свою очередь подразделения Госпродпотребслужбы осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции. 

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Черновицкой области 14 подростков отравились во время отдыха в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города Вижница.


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