17:53 02.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом фура "нанизалась" на отбойник эвакуатора

Сегодня днем, 2 сентября, на 328-м км трассы Киев-Одесса. произошла страшная авария. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом фура

По предварительной информации, водитель уснул за рулём во время поездки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало два человека, их с небольшими увечьями мягких частей тела госпитализировали медики. Уже в больница водитель фуры признался, что находился в пути 34 часа без сна, чтобы довезти груз без опозданий, что могло грозить дополнительными штрафами.

На данный момент месте работает полиция и оперативно-следственная группа. В сторону Киева образовался небольшой затор, движение автомобилей осуществляется при помощи регулировщика.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом в Броварском районе на светофоре у поселка Княжичи столкнулось две иномарки. В результате аварии, был госпитализирован водитель легкового автомобиля. 


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