Под Киевом фура "нанизалась" на отбойник эвакуатора

По предварительной информации, водитель уснул за рулём во время поездки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало два человека, их с небольшими увечьями мягких частей тела госпитализировали медики. Уже в больница водитель фуры признался, что находился в пути 34 часа без сна, чтобы довезти груз без опозданий, что могло грозить дополнительными штрафами.

На данный момент месте работает полиция и оперативно-следственная группа. В сторону Киева образовался небольшой затор, движение автомобилей осуществляется при помощи регулировщика.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом в Броварском районе на светофоре у поселка Княжичи столкнулось две иномарки. В результате аварии, был госпитализирован водитель легкового автомобиля.