В США разбился двухмоторный самолет, погибли четыре человека

В результате крушения погибли четыре человека. Как сообщает Washingtom Examiner, инцидент произошел в трех километрах от базы "Энглин" Военно-воздушных сил.

Разбился двухмоторный самолет Beechcraft Be-60, который вылетел из города Толидо (штат Огайо) и разбился в лесном массиве недалеко от базы. Пока что причины падения устанавливаются.

Вместе с тем после первичного расследования власти подтвердили четыре смерти.

На месте происшествия работают спасательные службы из двух округов. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эфиопии разбился военный вертолет, погибли 18 человек. По данным государственной ассоциации Fana Broadcasting Corporation погибли 15 военнослужащих и 3 гражданских.