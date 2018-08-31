В Мариуполе легковушка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе - ФОТО

В результате аварии пострадавших скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба управления полиции Донецкой области, инцидент произошел около четыерх часов дня в Левобережном районе Мариуполя.

Водитель авто совершил наезд на женщину и ее 12-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мать и девочка доставлены в медучреждения с переломами и травматическим шоком. На месте работали следователи Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По факту открыто уголовное дело с предварительной квалификацией по статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах полицейский на пешеходном переходе сбил двух человек. Будучи за рулем автомобиля Lanos, полицейский наехал на двух пешеходов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.