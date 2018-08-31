12:15 31.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202558:Polishuk

В Мариуполе легковушка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе - ФОТО

В Мариуполе в четверг, 30 августа, автомобиль "ВАЗ" сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

В Мариуполе легковушка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе - ФОТО

В результате аварии пострадавших скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба управления полиции Донецкой области, инцидент произошел около четыерх часов дня в Левобережном районе Мариуполя.

Водитель авто совершил наезд на женщину и ее 12-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мать и девочка доставлены в медучреждения с переломами и травматическим шоком. На месте работали следователи Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По факту открыто уголовное дело с предварительной квалификацией по статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах полицейский на пешеходном переходе сбил двух человек. Будучи за рулем автомобиля Lanos, полицейский наехал на двух пешеходов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.


Поделиться
Читайте также:
 
Аваков просит увеличить бюджет МВД для повышения зарплаты и соцпакета бойцов КОРД В МОН обещают ликвидировать очереди в детсады Стала известна стоимость проезда по платным дорогам В Чикаго на водоочистной станции прогремел взрыв, пострадали 10 человек - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив